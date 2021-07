Natuurjongeren op zomerkamp: ‘Den Haag is in vergelijking met Rotterdam ontzettend groen’

Na een succesvol natuurweekend in Rotterdam is jeugdvereniging ‘JNM-jongeren in de natuur’, dat dit jaar 75 jaar bestaat, neergestreken voor een zomerkamp van een week in Den Haag. Het thema is ‘nieuwe natuur’. De jongeren, tussen de 11 en 25 jaar, delen een liefde voor plantjes en dieren en zijn, bij de start van het kamp, al behoorlijk onder de indruk van wat Den Haag aan (nieuwe) natuur te bieden heeft.