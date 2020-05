Waar varen jullie nu?

,,We zijn de evenaar gepasseerd op 5 mei. Dus we zijn op het Noordelijk halfrond beland. Terwijl ik dit typ, zitten we op 4 graden en 11 minuten. Noord; 27 graden en West; 24 minuten. Het is 9 mei, lokale tijd 03:36.’’

Hoe is het weer op dit moment op zee?

,,We hebben de laatste twee dagen veel buien om ons heen. Met vooral heel veel regen en helaas weinig wind. Daarbij zijn we nog steeds in de tropen, dus het is warm, heel warm. De thermometer geeft iets van 27-30 graden Celsius aan.’’

Ondanks dat jullie zeer ervaren zijn en gewend aan lange reizen, merken jullie dat de zin in de zeiltocht wat afneemt? Al is het maar met 0,1 procent?

,,Negativiteit zit niet in onze aard. Wellicht dat deze instelling ook nodig is om dit te kunnen doen. En ja, natuurlijk zijn er mindere momenten, wij zijn geen robots. Het feit dat het nu zo veel regent en er weinig wind is, is niet echt opbeurend. Iedereen is toch een stuk vrolijker als er een lekker zonnetje staat.’’

Is er een bemoedigende spreuk of een favoriet woordje dat jullie tegen elkaar zeggen om elkaar wat op te beuren?

,,We hebben vlak bij de kombuis een schoolbord hangen waarop we het aantal al gevaren dagen bijhouden. Elke dag kan iemand daar een spreuk, gezegde, grap of iets dergelijks op schrijven. Gisteren bijvoorbeeld, stond er onder de kop: DAG 42, een opmerking dat Jezus maar 40 dagen in de woestijn heeft doorgebracht... Dat leverde veel lachende gezichten op.’’

Wat gaan jullie vanavond eten?