Natuurlijk zijn niet alle woonwagenbewoners crimineel, het spijt me

Dit is een van de vele reacties die ik kreeg op mijn column van eergisteren. Daarin ging ik te kort door de bocht, met de opmerking dat woonwagenbewoners crimineel zijn. Ik ga wel vaker kort door de bocht – het is de snelste manier om ergens te komen en ik heb maar 350 woorden – maar enige zelfreflectie is hier op z’n plaats. Natuurlijk zijn niet alle woonwagenbewoners crimineel. Ik snap ook niet dat ik dat zo heb opgeschreven en dat spijt me. Had niet zo gemoeten.