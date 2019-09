Nauwelijks patenten in Den Haag

Lichtstad

In 35 jaar tijd patenteerden Nederlandse uitvinders minimaal 72.000 innovaties. Eindhoven mag zich zowel in absolute als relatieve zin de patenthoofdstad van Nederland noemen. In de lichtstad werden van 1980 tot 2014 meer dan 10.000 innovaties vertaald in een octrooi. De voornaamste motor van de innovaties in Eindhoven is Philips, direct gevolgd door de TU Eindhoven.

Als innovatieve stad verslaat Delft Wageningen en Enschede, waar ook universiteiten zijn gevestigd die zijn gespecialiseerd in bèta-wetenschappen. Delft komt in het door LocalFocus gepresenteerde overzicht in de genoemde periode tot 15,5 patenten per duizend inwoners. In Zuid-Holland is de stad daarmee met afstand koploper. Gemeenten als Westland (4,3 patenten per duizend inwoners), Den Haag (2,9) en Rotterdam (2,3) blijven daarbij ver achter. In Nederland worden bovengemiddeld veel octrooien aangevraagd voor civiele techniek, elektrische apparatuur en 'overige speciale machines'.