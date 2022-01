Navigatiesysteem leidt bestuurder bromauto de A12 op

Bekende coronade­mon­strant met grote fakkel aangehou­den voor huis van Sigrid Kaag

Een bekende coronademonstrant is vanavond in het centrum van Den Haag opgepakt, nadat hij een fakkeltocht hield bij de woning van D66-leider Sigrid Kaag. Ook zou hij bij Kaag hebben aangebeld. De 29-jarige activist werd vorige maand in Rotterdam ook al gearresteerd toen hij met een masker op bij de woning van demissionair ‘coronaminister’ Hugo de Jonge aanbelde. Kaag spreekt van ‘angstaanjagende gebeurtenissen’ voor haar huis.

6 januari