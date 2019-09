Nayolie winnaar Gouden Pollepel: ‘Bij dit restaurant gebeurt iets bijzonders’

De emoties liepen al hoog op toen lezers van de krant en de AD-site hem op zijn hoge score attendeerden in onze eetrubriek. En nu, na de bekendmaking dat híj - Kelvin Lin van restaurant Nayolie- glansrijk de pollepel-competitie van dit jaar heeft gewonnen, zoekt de chef-kok uit Voorschoten nog steeds geëmotioneerd naar woorden.



Na een turbulent leven met veel vallen en telkens weer opstaan, is het winnen van deze restaurantcompetitie voor hem de kroon op zijn werk en beloning voor zijn hartstochtelijke inzet. ,,U heeft geen idee wat dit voor mij betekent'', zegt hij. ,,De dankbaarheid is enorm.‘’



Na het bezoek aan restaurant Nayolie deze zomer, moesten we even denken aan streetfoodkok Supinya Jansuta en haar straattentje in Bangkok. Deze 'koningin van de kreeft-omelet' kreeg een Michelinster, werd wereldberoemd en heeft nog steeds lange wachttijden voor haar restaurantje Raan Jay Fai. Twee uur in de rij staan is daar normaal. En blij met de ongekende aandacht na de prestigieuze vermelding in de wereldberoemde restaurantgids is ze zeker niet altijd.



Nayolie is met 36 vierkante meter eveneens een kleine zaak. Op het eerste oog niet heel bijzonder, ingeklemd tussen de worstverkopende Hema en de neogotische dorpskerk op een klein plein in Voorschoten. Er staan een paar tafeltjes, er is een klein kruidentuintje op een tussendak en een groot beeld van boeddha dwingt binnen respect af. Het idee achter Nayolie is dat van de bekende izakaya, huiskamerrestaurants waar de Japanner even ontspant na een drukke werkdag met een goed glas vers bier en lekker eten. Ongedwongen dus.