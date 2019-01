Nazaat van De Ooievaar

In leeszalen van archieven en bibliotheken is te zien hoe populair het uitpluizen van een familiestamboom is. Mensen willen weten waar ze vandaan komen. Wat deden hun voorouders? Door de digitalisering zijn veel gegevens makkelijker beschikbaar. Je kunt 'bladeren' door advertenties in oude kranten of zoeken in allerlei beeldbanken.



Léon van Schie ging spitten in de familiehistorie van moeders kant. Hij had maar weinig aanknopingspunten om mee te beginnen. Door een bidprentje van zijn overgrootmoeder Lammertje de Gooijer (geboren te Blaricum 14 maart 1867, overleden in Den Haag 13 april 1943) wist hij dat hij zijn geluk in Noord-Holland moest beproeven. Bij de Historische Kring vroeg hij of er een connectie was tussen Blaricum en een brouwerij in Den Haag. Van Schie:,,Ik had namelijk begrepen dat mijn overgrootmoeder via een brouwerij in Den Haag was beland.”



De man van de Historische Kring kwam terug met een mapje vol informatie over brouwerij De Ooievaar aan de Loosduinsche weg van C.L. Rokebrand. Daarin een bouwtekening en informatie over de plek van de stoommachine.