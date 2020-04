Nazidocumenten uit Haagse villa Kleykamp duiken 76 jaar na bombardement op in Vlaardingen

Het stadsarchief in Vlaardingen ontdekte deze week de door brand aangetaste identificatiebewijzen tijdens een inventarisatie van de eigendommen van inwoner F.J. Hendriksen (1900-1960). Vermoedelijk was de man tijdens het bombardement in de buurt van de villa en heeft hij de papieren van de straat geraapt. Het gaat om 28 kopieën van ID-bewijzen, waaronder die van zes Joodse Nederlanders die in concentratiekampen zijn overleden.

Villa Kleykamp

Koninklijke Kunstzaal Kleykamp was een markant gebouw in het Haagse Statenkwartier dat in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers gebruikt werd als archief voor bevolkingsregisters. In 150 archiefkasten in het pand lagen kopieën van persoonlijke identificatiebewijzen van alle Nederlanders opgeslagen. Als er bij een controle twijfel bestond over de echtheid van een persoonsbewijs, konden de Duitsers naar de villa bellen.