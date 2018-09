NDT-dansers doen het goed in reclamespotjes

De beide solisten van het Nederlands Dans Theater, fungeren in het spotje als paspoppen die in de nachtelijke uren tot leven komen en in het warenhuis op avontuur gaan. Met het filmpje wil Hudson’s Bay zich op de kaart zetten als warenhuis met onderscheidende winkelervaring. De opnamen zijn gemaakt in de vestiging in Haarlem.



Het is niet voor het eerst dat reclamebureaus gebruik maken van dansers van het NDT. Eerder was Marne’s zus Imre van Opstal het gezicht van een campagne van het kaasmerk Milner.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!