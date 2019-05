Nederland is koploper in Europa met pinbetalers: ‘Het is balen, want ik heb de fooi hard nodig’

Ja: hij loopt zo'n vijf, zes klanten per dag mis omdat ze geen contant geld op zak hebben. Hoewel hij daarmee per maand een paar honderd euro misloopt en op jaarbasis al gauw een paar duizend, is ijscoman Moes op het Binnenhof in Den Haag niet van plan om binnen afzienbare tijd een pinsysteem aan te schaffen. ,,Wie een ijsje wil, rekent contant af", zegt hij stellig. ,,Zo'n digitaal systeem kost me meer dan die paar klanten die afdruipen omdat ze alleen een pinpas bij zich hebben. Bovendien: hier om de hoek staat een geldautomaat, waar ze alsnog cash kunnen halen."