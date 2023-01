Nederland sjokt weer onder tl-buizen door in de kantoortuin: ‘Op bouwplek heb je minder geluiden’

Plaats Delict Molotov­cock­tails en raketwer­pers: Golf van aanslagen tegen ambassades

Den Haag wordt in 1989 opgeschrikt door een viertal aanslagen tegen de Spaanse ambassade en andere vertegenwoordigingen. De stad van Recht en Vrede heeft al eerder te maken gehad met terroristisch geweld. In 1969 is de Griekse ambassade een doelwit en in 1981 wordt er een brandbom gegooid naar de ambassade van India.

19 januari