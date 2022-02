Nederland toont massaal steun: Oekraïense vlag tijdelijk uitverkocht

Autobezit zet partijen lijnrecht tegenover elkaar: ‘U wilt verkeers­huf­ters aanpakken, maar creëert ze zelf’

Wat moeten we met de auto in een zo dichtbevolkte stad als Den Haag? In de eerste van een serie thematische twistgesprekken in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen staan VVD en GroenLinks lijnrecht tegenover elkaar. ,,U wilt verkeershufters aanpakken, meneer Mulder? Maar u creëert ze zelf!’’

