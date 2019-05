Nederland vanuit de moskee gezien: New Dutch Views in Fotomuseum Den Haag

Ooit geweten dat moskeeën ramen hebben waar je voor of na het gebed even ongestoord naar buiten kunt kijken? De tentoonstelling New Dutch Views van Marwan Bassiouni, die afgelopen vrijdag is geopend in Fotomuseum Den Haag, biedt letterlijk en figuurlijk een heel andere kijk op en uit het gebedshuis van de moslimgemeenschap in Nederland. Want waar je in de gemiddelde kerk omhoog moet kijken om niet meer dan een straal daglicht door de gekleurde ramen te kunnen ontwaren, heb je bij de meeste moskeeën vrij zicht.



Marwan Bassiouni werd in 1985 geboren in een klein dorpje in Zwitserland als zoon van een Egyptische vader en een Amerikaanse moeder. 'Ik was het enige 'Arabische' kind op mijn basisschool', schrijft hij in het boek bij de tentoonstelling. 'Het grappige is dat ik in Egypte de Zwitserse jongen ben of de 'khawaga' (de onwetende buitenlander) en in de Verenigde Staten ben ik ineens Zweeds. Ik heb nooit de behoefte gehad om mijzelf te identificeren met een nationaliteit. Het onderwerp kwam slechts nu en dan ter sprake wanneer andere mensen ernaar vroegen en het leek erop dat afhankelijk van wat ik antwoordde en waar ik was ik een verschillende reactie kreeg.'