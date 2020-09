Nederlands Dans Theater gaat voorstellingen live streamen

De voorstellingen vinden op die data plaats in het Zuiderstrandtheater in Den Haag en worden live gefilmd en via internet gestreamd. Voor deze extra service is gekozen omdat de eerste programma’s van seizoen 2020-2021 in het Zuiderstrandtheater al na één week waren uitverkocht. Door de coronamaatregelen is de zaalcapaciteit beperkt. Ook de voorstellingen die elders in het land worden gegeven zijn al nagenoeg vol.