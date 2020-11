Nederlands Dans Theater gaat weer livestreamen

Het NDT 1-programma Endlessly Free dat op 17 september het seizoen opende, was niet alleen voor een beperkt publiek te zien in het Haagse Zuiderstrandtheater, de livestream werd tegelijk bekeken in 38 landen. Ook de criticus van de Süddeutsche Zeitung in München keek mee en schreef: ‘Tot nu toe luidde het credo: theater en dans moet je in real-time ervaren. Al het andere is simpelweg een suffe vervanging. Endlessly Free bewijst het tegendeel, niet in de laatste plaats door het professioneel gefilmde format’.