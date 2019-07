Nederlands Dans Theater heeft nieuwe artistiek leider

Beruchte huisjesmel­ker Harry O. gepakt in Paramaribo: ‘Hij had geen kans om weg te komen bij arrestatie’

18:45 De beruchte Haagse oplichter Harry O. is gisteren aangehouden in Paramaribo in Suriname. Dat meldt de politie vandaag. De 65-jarige O. was al bijna vier jaar op de vlucht voor justitie en moet nog bijna acht jaar achter de tralies.