Nederlands kampioen kunstrijden kon tot maart nog genieten van zwieren

33-jarige hagenaar krijgt 1.300 euro boete voor illegale krabben­vangst

19:41 Een 32-jarige kok van een Chinees restaurant uit Hazerswoude is vandaag door de politierechter veroordeeld voor het vangen van wolhandkrabben. Met zijn 33-jarige vismaat uit Den Haag en een onbekend gebleven derde is hij juni vorig jaar ’s nachts aangehouden aan het Scheur bij Rozenburg met 90 krabben in emmers.