Nederlandse biedt dierenhulp na tsunami Indonesië

Femke den Haas - oprichtster van Stichting JAAN - woont en werkt al sinds 2002 in Indonesië, maar was afgelopen weekeinde toevallig in Nederland. ,,Dan hoor je het nieuws van de tsunami en gaan de gedachten natuurlijk gelijk uit naar de mensen en de dieren daar.‘’



Anders dan eerdere rampen in Indonesië - een vulkaanuitbarsting en een doorgebroken dam - had de tsunami plaats op slechts anderhalve kilometer van het centrum van Stichting JAAN op Sumatra.



,,We zijn zelf niet geraakt, maar zien de verwoestingen wel om ons heen. De medewerkers daar moeten dus vol aan de bak. Ze zetten een keuken op voor mensen die alles hebben verloren en gaan op zoek naar gewonde dieren. Onze dierenarts staat permanent klaar om medische hulp te verlenen.''

Natuurramp

De dieren blijven vaak achter na een natuurramp. ,,Denk aan huisdieren als honden en katten. Maar in Indonesië is het helaas ook nog steeds legaal om apen als huisdier te houden. In rampgebieden tref je dus geregeld apen aan de ketting. Wij gaan op pad om die te bevrijden en op te vangen.‘’



Den Haas is eigenlijk wel blij dat ze zich momenteel niet in het rampgebied bevindt. ,,Vanuit Nederland kan ik veel meer op poten zetten om mensen daar te ondersteunen. Zo hebben we nu in Jakarta een post opgezet, waar mensen dierenvoeding kunnen doneren, alsmede kleding voor baby's. De dierenhulp en de humanitaire hulp komen daarin nu samen.''

Snuffelhonden

Den Haas was onder meer in Nederland om kennis te maken met de snuffelhonden, die komend jaar naar Indonesië worden verscheept om mee te helpen in de strijd tegen illegale dierenhandel. ,,Volgens de planning zouden die eind januari richting Indonesië gaan, maar dat wordt nu mogelijk uitgesteld. Gelukkig beschik ik over een geweldig team van mensen, dat in heel Indonesië actief is en er vast voor zorgt dat alles snel weer op orde is.‘’



Of ze ook hulp kan gebruiken vanuit Nederland? ,,Altijd. Mensen kunnen Stichting JAAN financieel steunen. Op onze internetpagina kun je zien dat het geld altijd goed terechtkomt.‘’



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!