Nederlandse moslims balen: ‘Dit wordt een hele eenzame ramadan’

Orgelman en stadsbei­aar­dier zijn de nieuwe muzikale helden: Ook in oorlogs­tijd werd er doorge­speeld

10:15 De stadsbeiaardier en de draaiorgelspeler zijn de nieuwe muzikale helden in coronatijd. Orgelman Hiddo van Os zit tot half mei volgeboekt met troostconcerten voor ouderen in zorgcentra. Stadsbeiaardiers klimmen de komende weken massaal in de toren, onder meer voor bevrijdingsconcerten. ,,Vroeger kwamen winkeliers naar buiten om te vragen of de muziek wat zachter kan, nu vragen klanten of het orgel hard genoeg klinkt omdat opa op vijf hoog woont”, zegt Hiddo van Os.