Nederlandse stranden grondig schoongemaakt: 86.000 sigarettenpeuken gevonden

Brandkraan opengetrok­ken in Duindorp: ‘sinkhole’ ontstaan door hoeveel­heid water

Vrijdagnacht is een brandkraan opengetrokken op de Pluvierstraat in Den Haag. Door de hoeveelheid vrijgekomen water is er een ‘sinkhole’ ontstaan in de straat. Dat is een gat in de grond dat is ontstaan door het instorten van een holte.

14 augustus