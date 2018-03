Neem je afval mee, dan hebben we in een handomdraai het schoonste strand

Analyse D66 en GL met lange tanden aan Haagse on­der­han­de­lings­ta­fel

7:15 Verkenner Hans Wiegel is duidelijk: de vier grootste partijen moeten in ieder geval in het nieuwe Haagse college. Maar kunnen Groep de Mos, VVD, GroenLinks en D66 er samen uitkomen? Vooral de links/progressieve flank van die combinatie zit straks met lange tanden aan de onderhandelingstafel.