‘Neem van mij aan dat er meer pizzabezorgers tussen de relschoppers zaten dan voetbalsupporters’

Burgemees­ter Van Zanen: Voetbalhoo­li­gans relden vorige week in de Schilders­wijk

20 augustus Bij de start van de rellen in de Schilderswijk waren vorige week voetbalhooligans betrokken. Dat zei burgemeester Jan van Zanen vanavond in een spoeddebat over de ellende op Scheveningen en in de Schilderswijk.