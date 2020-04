Neergeschoten man Schilderswijk zorgde al lang voor overlast

VideoDe man die vannacht in de Honthorststraat in de Haagse Schilderswijk in zijn been werd geschoten door de politie, zorgde al een jaar voor overlast. Dat zeggen buren.

Politieagenten kwamen in de nacht van dinsdag op woensdag af op een melding van geluidsoverlast. Toen ze bij de portiekwoning aankwamen, zagen ze dat de 59-jarige bewoner een steekwapen vasthield. Ze probeerden op hem in te praten. Volgens omstanders werd uiteindelijk een arrestatieteam ingeschakeld om de man aan te houden. Zij zagen zich, zegt het Openbaar Ministerie, genoodzaakt de man neer te schieten. Hij is in zijn heup geraakt. Ambulancepersoneel gaf hem eerste hulp en reed daarna met spoed naar het ziekenhuis.

Volgens buren zorgde de man al een jaar voor overlast en maakt hij steeds geluiden. ,,Vannacht waren we het zat, toen hebben we de politie gebeld”, zegt een buurvrouw. Ze woont direct boven de onruststoker. Meer wil ze niet kwijt. ,,Hij is een beetje vreemd”, zegt een andere buurtbewoner. Deze buurman werd vannacht pas wakker toen de politie al gearriveerd was.

De Rijksrecherche doet onderzoek of het gebruikte geweld rechtmatig was. Dat is standaard wanneer een agent zijn wapen gebruikt en er gewonden vallen.