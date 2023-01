Neergeschoten moeder in het ziekenhuis, verdachte opgepakt in de Achterhoek

Tien jaar cel en tbs voor Ramsley die zijn vriendin vermoordde

Ramsley F. (29) is dinsdag in de rechtbank veroordeeld tot een celstraf van tien jaar en tbs. Hij vermoordde in februari 2022 zijn vriendin (24) in haar studentenflat aan de Van Maanenkade in Den Haag. Volgens de aanklager slachtte hij haar af.

17 januari