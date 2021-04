Negatieve sneltest? Dan mag je naar ADO en Madurodam

Bij wijze van uitzondering openen locaties verspreid over het hele land tijdens de lockdown een dag of een paar dagen hun deuren. De ministeries van Volksgezondheid, Economische Zaken en Cultuur willen met de proef achterhalen of bezoekers er vertrouwen in hebben dat het veilig genoeg is en of zij het ervoor over hebben om vooraf een sneltest te ondergaan.

Culturele activiteiten

Op 9+10+11 april mogen er per dag 72 deelnemers naar het Museumhuis van Meerten in Delft.



Op 9+10+11 april mogen er per dag 300 deelnemers naar het Vredespaleis in Den Haag.



Op 19+20+21 april mogen er 150 bezoekers naar de Rijswijkse Schouwburg.



Op 19+20+21 april mogen er 102 mensen naar een voorstelling in de theaters Diligentia en Pepijn in Den Haag.



Op 19+20+21 april mogen er 180 mensen naar een voorstelling in het Nationale Theater in Den Haag.



Op 22+23+24 april mogen er 130 mensen naar een voorstelling in het Paard in Den Haag.



Op 24+25 april mogen er 250 mensen naar museum Prinsenhof in Delft.