Negen aanhoudingen, 106 bekeuringen bij boerenprotest

VIDEO Dit is Bert. Hij breekt uit de achterka­mer­tjes en sollici­teert naar Haagse droombaan

12:26 Met een Youtube-filmpje maakt de partijloze, waarnemend burgemeester van Heerhugowaard Bert Blase (60) vandaag bekend dat hij in de race is voor de job van burgemeester van Den Haag, zijn droombaan. Hij is de eerste burgemeester van Nederland die via sociale media voor een openbare sollicitatieprocedure kiest. ,,En ik wil echt burgemeester van Den Haag worden.”