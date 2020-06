Negen Hagenaars opgepakt op verdenking van drugshandel

Update Schoten gelost op woning in Schilders­wijk, politie zoekt getuigen

12:47 Nog onbekenden hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag geschoten op een woning in de David Blesstraat in de Schilderswijk. Rond 02.40 uur kwam er een melding binnen bij de politie dat er schoten waren gehoord. Ter plaatse trof de politie ook hulzen aan. In de woning van de portiekflat, waaronder het raam, zijn inslagen te zien.