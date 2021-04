Negen initiatieven om Benoordenhout mooier en groener te maken krijgen samen 40.000 euro

Benoorden­hout verheugde zich op behoud Bronovo: ‘Als Oomen nog een investeer­der zoekt, mag hij me bellen’

25 maart Of het Bronovo met een bod van 30 miljoen na 2024 blijft bestaan, is nog de vraag. Maar bewoners in het Benoordenhout verheugen zich er nu al op. ,,Het zou zo fijn zijn als Bronovo blijft.”