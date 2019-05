Negen jaar cel geëist voor dodelijke steekpartij in slagerij Schilderswijk

Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van negen jaar tegen de 39-jarige Tzamarai M. vanwege een dodelijke steekpartij in een slagerij aan het Hobbemaplein in de Haagse Schilderswijk vorig jaar juli. De Afghaanse verdachte stak een andere werknemer van de slagerij, de 43-jarige Farid, neer na een hoogoplopende ruzie in de winkel.

De verdachte beweert dat hij handelde uit zelfverdediging. Na een schermutseling tussen beide mannen op 17 juli ’s ochtends, was er in de middag weer een conflict in de slagerij, deze keer met de eigenaar erbij. Tijdens een gesprek in het keukentje kwam het tot een nieuwe confrontatie met Farid en ook de eigenaar, aldus M. Hij stak Farid omdat die hem niet uit het keukentje liet wegkomen, vertelde de Afghaanse man vandaag bij de rechtbank. ,,Ik weet niet hoe vaak ik stak, ik hield mijn ogen dicht op dat moment. Ik was in paniek.”

Volgens de officier van justitie was de man inderdaad mishandeld in het keukentje. Door Farid vijf maal te steken, zou de verdachte echter veel te overdreven gereageerd hebben. Hij had ook alleen kunnen dreigen met het mes. Evenmin staat vast dat de Afghaanse man niet weg kon komen uit het keukentje, aldus de officier van justitie.

Confrontatie

Bovendien had de verdachte schuld aan de ruzie in de slagerij. Hij begon in de ochtend tijdens de eerste schermutseling met slaan, en zou ook in het keukentje weer begonnen zijn met vechten. ,,Hij heeft zelf de confrontatie opgezocht. Hij koos de aanval”, meende de aanklaagster.

Het slachtoffer overleed ter plekke in de slagerij, aan de gevolgen van een interne bloeding, die was ontstaan door een messteek in zijn zij. De man was getrouwd en zijn vrouw was zwanger van hun derde kind. Zijn echtgenote liet vandaag bij de rechtbank een slachtofferverklaring voorlezen door een vriendin. ,,Hoe moet ik verder zonder de liefde van mijn leven? ”, schreef de weduwe aan de rechtbank.

,,Mijn kinderen weten dat hun vader bij Allah is, maar ze snappen er niets van.” Volgens de advocaat van Tzamarai M. was er wel sprake van zelfverdediging door de verdachte tegen geweld van de eigenaar en het slachtoffer in de keuken. ,,Ze hadden het plan om hem een lesje te leren”, zei de raadsman. De buitendeur van de slagerij werd niet voor niets op slot gedaan. ,,Men wilde er geen pottenkijkers bij hebben.”

De uitspraak is over twee weken.