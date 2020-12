Negen jaar cel voor Agnieszka G. omdat ze haar geliefde Pawel doodstak

De Haagse rechtbank heeft de 32-jarige Agnieszka G. veroordeeld tot een celstraf van negen jaar voor het doodsteken van haar partner Pawel op 19 februari 2019 in haar woning aan de Mariottestraat in Den Haag. Het Openbaar Ministerie had twee weken geleden een celstraf van tien jaar geëist tegen de Poolse vrouw.

Het paar was ’s ochtends nog samen naar de gynaecoloog gegaan omdat ze graag samen kinderen wilden. Tijdens het avondeten sloeg de sfeer tussen de geliefden om en kregen ze vreselijke ruzie. Agnieszka schreeuwde tegen Pawel dat hij het huis uit moest. Pawel zou haar daarna geslagen hebben. Nadat Agnieszka haar zoontje uit een eerdere relatie terug naar bed had gebracht, kreeg ze weer woorden met Pawel.

Agnieszka liep naar de keuken en trok een mes uit een la, terwijl Pawel haar sloeg. Vervolgens zou ze hem met veel kracht in de buik gestoken hebben. Volgens de rechtbank was dat een disproportionele reactie. ,,Naar het oordeel van de rechtbank staat het toebrengen van een potentieel dodelijke steekwond niet in redelijke verhouding met het tegen haar toegepaste geweld.”

Misdragen

Volgens de rechtbank was het geweld van Pawel niet buitensporig geweest. De rechtbank weegt ook mee dat de Poolse zelf de confrontatie met haar minnaar weer opzocht nadat ze haar zoon naar bed had gebracht. Van zelfverdediging was daarom geen sprake.

De rechtbank neemt het de vrouw kwalijk dat ze Pawel aan zijn lot overliet toen hij dodelijk gewond op het toilet zat na de steekpartij. Tijdens de zitting twee weken geleden vertelde de vrouw dat ze helemaal niet in de gaten had dat hij er slecht aan toe was. Ze dacht dat hij alleen een schrammetje had opgelopen. Ze meende dat hij door een combinatie van drank en suikerziekte niet meer aanspreekbaar was. Agnieszka nam nog foto’s van de uitgetelde Pawel op het toilet, om hem de volgende dag te laten zien dat hij zich misdragen had.

Pas toen Pawel zijn ogen niet meer opende, besefte ze dat hij zwaargewond was. Ze gaf hem nog mond-op-mond beademing en hartmassage, maar dat hielp niet meer.

De vrouw moet de familie van Pawel ook 17.000 euro schadevergoeding betalen.

