Negen kerstactiviteiten in Den Haag

Indebuurt Den HaagBen je al helemaal in de kerstsfeer? Dat komt mooi uit, want er is genoeg te doen in Den Haag! Onze partner Indebuurt Den Haag heeft 9 leuke kerstuitjes in onze stad op een rijtje gezet.

Ontsteken Zweedse kerstboom

Volledig scherm Ontsteken van de lichtjes in de kerstboom aan het Lange Voorhout in Den Haag. © Blankespoor Angelo

Een van de vele kersttradities is het ontsteken van de lampjes in de Zweedse kerstboom. Elk jaar geeft de Zweedse ambassade aan Den Haag een prachtige grote kerstboom en op donderdag 13 december 2018 worden, voor het Escher Museum aan het Lange Voorhout, de lichtjes ontstoken. Daarbij wordt ook opgetreden door een traditioneel kerstkoor. Glühwein en warme chocolademelk ontbreken uiteraard niet.

Kerstspeurtocht

In het Haagse Zuiderpark is zondag 23 december een kerstspeurtocht. Terwijl je met vrienden en familie door het park loopt, los je een kerstmysterie op. Je hoeft het niet alleen te doen, want er zijn kerstelfjes die tips geven. Je kunt tussen 15.00 uur en 17.00 uur meedoen en de speurtocht duurt 30 t/m 45 minuten. Deelname kost 5 euro per persoon. Daarbij krijg je een warm drankje. Aanmelden kan via shine.evenementen@gmail.com.

Silent disco bij de kerstboom

Wil je op kerstavond lekker los gaan op foute kersthits? Dan is dit echt iets voor jou. Op 24 december is er op de Grote Markt, rondom de gigantische kerstboom, een silent disco. Om je warm te houden is er glühwein en warme chocolademelk. De silent disco duurt van 20.30 uur tot 23.30 uur. Entree is 10 euro.

Roetsjbaan in Scheveningen

Volledig scherm Ice Roetsjbaan in Scheveningen tijdens het Cool Event. © Smith Communicatie

Op Scheveningen opent zaterdag 1 december een dertig meter lange roetsjbaan. Tot en met 20 januari 2019 kun je vanaf De Pier naar beneden glijden. Vijf keer roetsjen kost 3 euro en een vierrittenkaart kost 10 euro.

Kerstcircus

Volledig scherm Kerstcircus op het Malieveld. © Jacques Zorgman

Het grote kerstcircus hoort natuurlijk bij één van die vele kersttradities. Van 22 december tot en met 6 januari is het circus te vinden op het Malieveld. Dit jaar is de twintigste editie van het festijn dus je kunt extra veel spektakel verwachten.

Surfende kerstmannen

Volledig scherm Surfin' Santas. © Ruud Zwaan - Hart Beach

Hart Beach & Quicksilver verzorgen zaterdag 15 december Surfin’ Santas, een internationaal surfevenement waarbij meer dan honderd surfers verkleed als kerstman de zee ingaan. Alle kerstmannen worden om 12.00 uur bij Hart Beach ontvangen met een warm glas glühwein. Om 14.00 uur is de warming-up en daarna gaan de kerstmannen om 14.30 uur het water in.

De kerstman die het langst blijft surfen, krijgt een waardecheque van 100 euro. Deelname is gratis. De eerste 125 aanmelders krijgen een gratis kerstmannenpak.

Kerst-singalong

Bij kerst horen natuurlijk kerstliedjes. In het Atrium van het Haagse stadhuis is 16 december om 20.00 uur een kerst-singalong. Als bezoeker kun je dan meezingen met het 300 leden tellende kerstkoor. Allerlei traditionele Nederlandse en Engelse kerstliedjes komen voorbij. Een kaartje kost 5 euro.

Royal Christmas Fair

Volledig scherm Royal Christmas Fair op het Lange Voorhout. © Frank Jansen

Ook dit jaar strijkt op het Lange Voorhout de romantische en gezellige Royal Christmas Fair neer. Op de kerstmarkt zijn tachtig kersthuisjes te vinden en honderdduizend twinkelende lichtjes. De Royal Christmas Fair is vanaf vrijdag 14 t/m zondag 23 december. Het is de vijfde editie en dat jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen zoals een kerst-singalong.

Kerst- en lichtfestival