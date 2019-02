Negen maanden cel geëist tegen huilende drugsdealer

De aanhouding van Sahin A. (22) op 23 oktober vorig jaar was nogal spectaculair. Achtervolgd door de politie maakte hij een wildwestrit door het stadscentrum. Zijn Seat Ibiza reed in hoge snelheid door rood, botste tegen een bestelbusje, ging tegen het verkeer in, over een fietspad en plantsoen en kwam tot stilstand tegen een geparkeerde auto in de Van der Neerstraat. Dat gebeurde nadat hij een handhaver van de gemeente had uitgemaakt voor ‘vieze, gore, kankerhoer’.



In de buurt van de gestrande wagen werd in de vuilnisbak een tasje gevonden met bolletjes cocaïne en heroïne. Sahin had ruim 700 euro cash bij zich en twee mobieltjes.



Volgens het OM stonden daarin nummers van drugsgebruikers. Een paar zouden de Hagenaar ook op een foto herkend hebben als ‘Toni’. Dat alles is voor de officier van justitie voldoende bewijs dat Sahin A. harddrugs verkocht, mogelijk in samenwerking met iemand anders. Zij eist twaalf maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk, en een rijontzegging voor drie maanden. De advocaat van verdachte bracht in dat niemand Sahin de bolletjes uit de auto of in de bak had zien gooien. Verder was maar tien procent van de 600 contactpersonen op het mobieltje bekend als gebruiker. Bij drugsdealers zou dat percentage veel hoger liggen. De verdachte hoorde alles voorovergebogen en huilend aan. ,,Ik ben hier klaar mee, wil hier nooit meer komen”, snikte hij. De rechtbank doet 18 februari uitspraak.



