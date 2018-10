Negen maanden cel voor Hagenaar die vermiste Emily (12) verborgen hield en misbruikte

Ondergoed

Emily was al een paar dagen vermist toen de politie op 2 november vorig jaar een woning aan de Tubbergenstraat in Den Haag binnenviel. Het meisje werd daar overstuur aangetroffen, slechts gekleed in ondergoed. Met haar was alleen Raad Al D. in de woning van diens broer. Het meisje zei meteen dat ze door Al D. misbruikt was. Hij leerde haar via internet kennen en had haar persoonlijk opgehaald uit Grootegast, met openbaar vervoer.



Sociale, regionale en landelijke media besteedden destijds met oproepen aandacht aan de vermissing. Een klasgenootje meldde toen dat ze Emily bij de bushalte in Grootegast had zien staan met een getinte jongeman. Dat spoor leidde de recherche uiteindelijk naar de Haagse woning.



Raad Al D. had het kind graag het Scheveningse strand en de Haagse binnenstad willen laten zien, zei hij. ,,Lekker chillen”. Maar uit zijn appjes aan haar bleek dat zijn belangstelling breder was dan de bezienswaardigheden in de hofstad alleen: ,,Dus we kunnen gewoon neuken ofzo? Je hebt mooie tieten. Zoenen? Seks?” Ook vroeg hij haar foto’s van haar blote borsten te sturen. ‘Grapjes’, zei de Hagenaar daar later over. Maar in die paar dagen dat ze bij hem zat, liet hij haar de stad helemaal niet zien. Ze kwam de woning zelfs niet uit. Als zijn broer onverhoopt langskwam, verstopte Al D. het meisje gauw onder beddengoed.