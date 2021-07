Negen mensen woonden in brandpand Allard Piersonlaan, dwangsom én boete voor eigenaar

In het pand brak in de nacht van 1 op 2 mei brand uit. Dat het wel erg druk was in het huis was al eerder opgevallen, want de gemeente Den Haag kreeg hierover eind oktober al een melding binnen. Dat antwoordt de gemeente op vragen van SP-raadslid Lesley Arp. Na controle twee weken later bleek dat er negen personen woonden, te veel voor de oppervlakte van de woning.