Negen nieuwe sterfgevallen in Den Haag en omstreken: Lees het laatste coronanieuws in een paar minuten bij

Het aantal coronapatiënten dat in Den Haag in het ziekenhuis opgenomen is (geweest), is gestegen naar 301. Dat zijn er vier meer dan gisteren blijkt uit de dagelijkse update van het RIVM. In de omliggende gemeenten bleef het aantal ziekenhuisopnames gelijk. In totaal zijn er nu in Den Haag en omstreken 543 coronapatiënten die in het ziekenhuis opgenomen (geweest) zijn.

Aantal overleden coronapatiënten

In Den Haag zijn er in de afgelopen 24 uur acht overleden coronapatiënten gemeld. In totaal zijn er zijn nu 206 Hagenaars overleden sinds de crisis. In Westland is eveneens iemand overleden aan de gevolgen van het virus. In de omliggende gemeenten blijft het aantal overledenen gelijk. In Delft zijn er nu in totaal 12 mensen overleden, hetzelfde geldt voor Zoetermeer. Daar zijn in totaal ook twaalf personen overleden.