Negen van de tien langdurig werklozen (22.000!) in Den Haag komt niet snel aan een baan

De gemeente Den Haag is nu al drie jaar bezig om inwoners die voor langere tijd aan de kant staan (18 maanden en langer) aan een baan te helpen. Doel was om jaarlijks 500 langdurig werkloze Hagenaars naar werk te begeleiden. Dat is slechts deels gelukt. Alleen in 2019 lukte het om voor zoveel bijstandsgerechtigden een baan te regelen. Door corona werd dat de daaropvolgende jaren steeds lastiger. In 2020 werd 87 procent van de doelstelling gehaald, en dat lijkt in 2021 ook het hoogst haalbare, meldt de gemeente nu.