Negen verdachten opgepakt bij grote drugsactie in Den Haag: Wapens, geld en auto's in beslag genomen

Champagne en tompoucen voor hockey­sters HDM na histori­sche prestatie: ‘Nog steeds onwerke­lijk’

12 april De hockeysters van het Haagse HDM hebben zich voor het eerst in de clubhistorie voor de play-offs geplaatst. Voor een plek bij de eerste vier was een 1-1 gelijkspel bij Pinoké voldoende. ,,De ontlading bij ons was best wel groot.”