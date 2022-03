Negen woningen ontruimd bij grote brand in de De Sillestraat in Den Haag, twee personen naar ziekenhuis

video Motor met twee man crasht: ‘Onbe­schrijf­lij­ke ravage, ijselijk geschreeuw en bijna afgerukt been’

Twee keiharde klappen en daarna ijselijk geschreeuw van iemand die ondraaglijke pijn heeft. Het rukt de bewoners van de Paets van Troostwijkstraat donderdagnacht wreed uit hun slaap. Twee zeer ernstig gewonden, van wie één ijselijk gilt omdat zijn been bijna is afgerukt en zwaar beschadigde auto’s door een zware motor die tientallen meters door de lucht is gevlogen. ,,Onze auto’s zaten onder het bloed.’’

25 maart