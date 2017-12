Negentien landen op dansfestival in Zuiderstrandtheater

Het tweejaarlijkse evenement biedt het podium aan dansers die verder niet of nauwelijks in Nederland optreden. De komende aflevering omvat meer dan vijftig voorstellingen en er komen negentien landen aan te pas. ,,Vijfennegentig procent van het programma is voor het eerst in Nederland te zien'', aldus de organisatoren.



De opening wordt bijgewoond door prinses Beatrix, prins Constantijn en prinses Laurentien. Ze bestaat uit een selectie van hoogtepunten uit het festival, verzameld in het Source of Inspiration Gala. Er zijn onder meer bijdragen van het Zweedse Skånes Dansteater en het Russische Perm Opera and Ballet Theatre.



Ook wordt tijdens het gala de Jiří Kylián Ring uitgereikt aan een persoon die belangrijk is voor de dans in Nederland.



Het festival duurt tot en met 11 februari en heeft niet alleen plaats in Den Haag, maar ook in Delft, Rotterdam en Amsterdam.