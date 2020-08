Negentig verschillende talen, Ingrid Tieken (66) deed er onderzoek naar: “Toen ik taalkunde kreeg, dacht ik wauw!”

Zanger Hans Vandenburg (Gruppo Sportivo) brengt bij leven een postuum album uit

20 augustus ,,Je kunt er maar beter zelf de regie over houden”, zegt zanger Hans Vandenburg (Gruppo Sportivo). Vorige maand bracht hij zijn postume album Posthumourly uit. Van doodgaan is, als het aan hem ligt, voorlopig nog geen sprake. Maandag vierde hij in blakende gezondheid zijn 74ste verjaardag. ,,Er ligt nog heel wat op de plank”, zegt hij.