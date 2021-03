Nekslag voor ondernemers? ‘Bereikbaarheid van Haags centrum drama door afgesloten van wegen’

Video Grootste shopping centrum van Nederland geopend: juist nú willen we er weer echt op uit

20 maart Het grootste overdekte shopping centrum van Nederland is vandaag geopend in Leidschendam. Westfield Mall of the Netherlands, walhalla in coronatijd waarin een boodschap bij het Kruidvat al een uitje is. Maar dan voor altijd. Met spectaculaire aantallen winkels, merken, restaurants en bioscoop.