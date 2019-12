Nel (77) verhuisde naar een huis met 300 vierkante meter tuin: ‘Ik heb vanmorgen nog het gras gemaaid’

Gelijkvloers voor de oude dag?

,,In het oude huis hadden we een bad waarin mijn man Koos ook douchte. Hij is 83 jaar en dat ging niet meer. Dus zijn we naar de Molenweg verhuisd. Hiervoor hadden we vijf kamers en nu zeven, dus we gaan erop vooruit. Iedereen lacht erom. Net als ik.''