Nel en Bert zijn twee-eenheid geworden, Nel pelt zelfs z’n eieren

aan de stok Sluizen brengen het slechtste in een mens naar boven. Maar niet in Leidschen­dam

11 december In 1492 was het oorlog om het sluisje van Leidschendam. Inmiddels is het wellicht de mooiste plek in onze regio. Twee sluiswachters bewaken er de lieve vrede en lopen daarbij de benen uit hun broek. Deze week liepen wij met Fedde en Han mee voor de rubriek Aan De Stok.