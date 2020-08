Nel van de buurtsuper was een beroemdheid in Voorburg

Nel was de koning te rijk toen ze in 1961, pas getrouwd, op de hoek van de Van Arembergelaan en de Ter Cappellenstraat in Voorburg, van de familie Belt een piepkleine Spar overnam. Nel was een boerendochter uit Hoogmade. Op dansles in Leiden had ze kennis gemaakt met een boerenzoon die van zijn beste vriend uit de Weipoort de opdracht had gekregen een meisje mee te nemen naar diens bruiloft.