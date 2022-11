Nellie Cooman geeft Hagenaars die gezonder willen leven tips: ‘Wandelen is gezond én gezellig’

Plaats Delict Drank, ergernis of jaloezie: kleine ruzies die eindigen in bloederige steekpar­tij­en

Een steekpartij begint soms met een kleine ruzie, maar de gevolgen voor het slachtoffer kunnen dramatisch zijn. Zo raakte een 21-jarige man op zaterdagavond 19 januari 1975 ernstig gewond nadat een vriend een broodmes diep in zijn zij had gestoken. Hij was bij de man op bezoek in zijn kamer aan de Cronjéstraat.

