Nep AH-bezorgers: derde verdachte (20) aangehouden voor gewelddadige woningoverval Den Haag

De politie heeft de derde verdachte, een 20-jarige Amsterdammer, aangehouden voor de gewelddadige woningoverval in de Stavangerstraat in Den Haag. Eerder werden al twee mannen, één van 19 jaar en één van 21 jaar, uit de hoofdstad opgepakt.

De identiteit van de laatste verdachte was al langer bij de politie bekend, maar het was lang niet duidelijk waar hij verbleef. Tot woensdagmiddag, toen kon de laatste verdachte op straat in Amsterdam worden opgepakt. Hij wordt er samen met de andere twee Amsterdammers van verdacht betrokken te zijn geweest bij een woningoverval in de Stavangerstraat.

Nietsvermoedend deed een bewoonster - een tiener - op woensdagmiddag 14 september rond half twaalf de voordeur open in Wateringse Veld voor twee ogenschijnlijke bezorgers van Albert Heijn. Wat viel er te vrezen? Eén van de mannen droeg een zwart petje, een jas van de Albert Heijn en had een boodschappentas in zijn hand. De ander een winkelmandje met daarin een heel brood en een pak van twee liter melk.

Vuurwapen

Op het moment dat de bewoonster het brood wilde aanpakken, duwde één van de verdachten haar de woning in. De andere verdachte sloot de voordeur en trok een vuurwapen toen een andere aanwezige in het huis hem wilde aanvliegen. Na een paar minuten verscheen een derde dader. Ze doorzochten het huis en twintig minuten later vertrokken ze met een buit. Állen met een jas van de slachtoffers om hun schouders, mondkapjes op hun gezicht en handschoenen aan.

De politie toonden beelden van de verdachten in opsporingsprogramma's wat de nodige tips opleverden. Eind september werd een 19-jarige verdachte aangehouden. Twee weken later kon de tweede verdachte worden opgepakt, een 21-jarige man uit Amsterdam. Alle drie de verdachten zitten nog vast.

