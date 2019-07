Nep-piloot troggelde flirtend tienduizenden euro’s af: ‘De enige passende straf is een mesje van oor tot oor’

In ‘piloot James Mendez’ zag een vrouw uit Den Haag dé perfecte vriend. Met zijn charmante praatjes en hoffelijke verschijning lukte het hem om van alles van haar los te krijgen. Maar via, via kwam haar vader, die bij de politie werkt, erachter dat ‘Mendez’ niet was wie hij leek. ,,De grond zakte toen onder mijn voeten weg”, zei de vader tegen de rechtbank. Huur, borg, kleedgeld, vliegtickets, telefoonabonnementen en nog meer: tienduizenden euro’s zou zijn dochter aan ‘Mendez’ hebben verloren.

In Scheveningen zou Z. hebben gedaan alsof hij de eigenaar van een pand was. Iemand die dat appartement kwam bezichtigen, betaalde vervolgens goed vertrouwen ‘borg’ of ‘huur’ aan hem.

Leukemie

Bij in totaal nog 12 andere mensen zou Z. ook duizenden euro’s hebben binnengeharkt. Een vrouw uit Noordwijk zegt bijvoorbeeld dat Z. zich in haar geval ‘James Becker’ noemde. Hij wekte haar medelijden op door te zeggen hij leukemie had. De Noordwijkse zou duizenden euro’s hebben verloren aan de charmeur doordat hij onder meer een duur horloge meenam, haar Mercedes verduisterde, geld van haar bankrekening stal en in haar naam een kredietverstrekker oplichtte. ,,De enige passende straf is een mesje van oor tot oor, zodat geen vrouw meer voor hem valt”, zei de emotionele vader van die vrouw tegen de rechters. Ook hij was geld kwijtgeraakt aan ‘de vriendelijke schoonzoon’. Verder werden Z. nog een aantal Marktplaatsfraudes en het oplichten van twee tandartsen verweten.

Quote Zelfs zijn advocaat is misbruikt als marionet voor zijn misleiden­de praktijken Officier van justitie

Verdachte Z. ‘parasiteert’ volgens de officier van justitie al twee decennia langer op slachtoffers door hen financieel en emotioneel uit te buiten. Eerder al veroordeelde de rechtbank de verdachte namelijk in soortgelijke zaken tot celstraffen van anderhalve maand, vijftien maanden en tweeënhalf jaar. Ook verwijt de aanklager Z. dat deze via zijn advocaat valse getuigenverklaringen toevoegde aan zijn eigen strafdossier. Die moesten de verklaringen van vrouwen uit Den Haag en Noordwijk ontkrachten. ,,Zelfs zijn advocaat is misbruikt als marionet voor zijn misleidende praktijken”, zei de officier.

Tot grote teleurstelling van de aangevers kwam Z. tijdens de zitting niet opdagen. De beschuldigingen zijn volgens hem één grote ‘hetze’ tegen hem. Dat liet hij in een brief aan de rechtbank weten. Z. ontkent volgens zijn advocaat alle aantijgingen, behalve zijn betrokkenheid bij een oplichting via Marktplaats.

De uitspraak volgt op 24 juli.