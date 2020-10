Nepaccount op Instagram van burgemeester Charlie Aptroot: ‘Waardeloos’

Baas van gemeente is vaker een tussenpaus: ‘Burgemees­ters sneuvelen sneller dan vroeger’

8 oktober Interim-burgemeester Bas Verkerk neemt de honneurs waar in Rijswijk, Charlie Aptroot is waarnemer in Voorschoten. En onlangs vertrok Johan Remkes als de tijdelijke baas van Den Haag. De burgemeester is ook in Den Haag en omstreken steeds vaker een tussenpaus.