Nepnieuws bestond ook begin van de jaren zestig al

UPDATE Vrouw gewond bij steekpar­tij in studenten­flat Rijswijks­eplein, dader aangehou­den na vluchtpo­ging

17:11 Een vrouw is vanmiddag gewond geraakt bij een steekpartij in een studentenflat aan het Rijswijkseplein in Den Haag. De verdachte was het pand uit gevlucht, maar werd niet veel later aangehouden door de politie.