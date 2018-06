Nepwapens in beslag genomen tijdens Animecon in World Forum

Tijdens Animecon in het World Forum in Den Haag zijn dit weekend meerdere nepwapens in beslag genomen door de beveiliging. Volgens de organisatie gaat het om enkele plastic pistolen, massief houten stokken en een honkbalknuppel.

De Scheveningse politie plaatste gisteren al een waarschuwing op Facebook over de gevaren van nepwapens op de beurs voor fans van Japanse tekenfilmcultuur. In het World Forum lopen momenteel veel bezoekers rond in een kostuum van een personage uit hun favoriete tekenfilm. Soms hoort daar ook een wapen bij.

De politie kreeg gisteren meldingen binnen van een persoon die in legerkleding en een groot wapen door de wijk liep. ,,Het verschil tussen een echt en een nepvuurwapen is vaak nauwelijks te zien, zeker in een situatie waarin de politie snel een beslissing moet nemen. Bij twijfel wordt de gebruiker als vuurwapengevaarlijke verdachte benadert. Dat kan ingrijpende gevolgen hebben", laat de politie weten.

Ook de organisatie van Animecon probeert elk jaar weer glashelder te maken dat sommige gadgets verboden zijn volgens de Nederlandse wapenwet. Volgens woordvoerder Matthijs de Jong is er altijd een aantal bezoekers dat het niet snapt. ,,We begrijpen dat bezoekers hun favoriete personage zo goed mogelijk willen nadoen, maar veiligheid staat altijd voorop. De politie moet vanaf twintig meter afstand kunnen zien dat het duidelijk nep is."

Quote Het is aan het gewicht en het materiaal vaak gelijk herkenbaar of het onschuldig is of niet Matthijs de Jong

Volgens de Jong wordt er streng gecontroleerd door beveiligers en personeel van de ticketcontrole. ,,Het gros kunnen we bij de entree er al tussenuit vissen. Het is aan het gewicht en het materiaal vaak gelijk herkenbaar of het onschuldig is of niet. Het kan echter in een tas of onder kleding toch de expositieruimte binnenkomen."

Volgens de organisatie valt het dit jaar mee met attributen die in beslag genomen worden. Gedurende drie dagen zijn vijf plastic pistolen afgepakt die net iets te veel op het echte werk lijken. Verder moest de beveiliging ook enkele massief houten stokken in beslag nemen en ook een honkbalknuppel mocht het terrein niet op.

Tot twee jaar geleden moesten de bewakers vaker ingrijpen. Toen werden er nog zwaarden verkocht op de conferentie, wat in principe toe is gestaan wanneer het in de verpakking blijft. ,,We konden het wel honderd keer tegen ze zeggen, maar toch werden ze steeds weer gelijk uit de doos gehaald. Ik ben blij dat we daar nu vanaf zijn."